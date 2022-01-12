В Украине сократилось производство пива

Производство пива (кроме пива безалкогольного с содержанием спирта до 0,5% об.) в Украине в 2021 году сократилось на 5,0% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года — до 170,5 млн. дал, сообщается на сайте отраслевой организации пивоваров «Укрпиво».

Помимо того, производство солода в стране в прошлом году сократилось на 19,5%, до 218,5 тыс. тонн.

Как сообщалось, производство пива в 2020 году в Украине сократилось на 0,4% по сравнению с 2019 годом — до 179,7 млн дал, а солода — на 18%, до 275 тыс. тонн.