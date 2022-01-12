Вывод иностранных военных из Казахстана начнется уже завтра

Президент Касым-Жомарт Токаев анонсировал вывод военных сил ОДКБ из Казахстана на четверг, 13 января.

«Завтра начинается организованный вывод миротворческого контингента ОДКБ», — сказал Токаев в ходе заседания оперативного штаба в Алматы в среду.

Высказывания президента приводит его пресс-служба.

«У меня были переговоры с руководителями соответствующих государств. Пользуясь возможностью, я хотел бы выразить признательность командованию контингента за проделанную работу в течение этих нескольких дней», — отметил он.