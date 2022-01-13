Силы ОДКБ начали покидать Казахстан

Военные Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) начали вывод сил и передачу охраняемых объектов правоохранительным органам Казахстана. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
«В соответствии с разработанным командованием коллективными миротворческими силами ОДКБ и Минобороны Республики Казахстан планом началась передача охраняемых миротворцами социально значимых объектов правоохранительным органам страны», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что военные готовят технику для загрузки в российские самолеты, чтобы вернуться в пункты постоянной дислокации.
Силы ОДКБ были введены в Казахстан на фоне протестов, которые начались в стране со 2 января. Граждане Казахстана вышли на митинги из-за двукратного повышения цены на сжиженный газ. Вскоре митинги распространились по нескольким регионам, начались столкновения с полицией, нападения на административные здания и массовое мародерство.
5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ с просьбой о поддержке. Он заявил, что в стране действовали «террористические банды», которые прошли подготовку за границей.
Развертывание вооруженных сил проходило с 7 по 9 января. В Казахстан прибыли более 2 тыс. военных из России, Беларуси, Кыргызстана и Армении и 250 единиц техники.
11 января Токаев назначил новое правительство и объявил о завершении миссии ОДКБ с 13 января, так как обстановка в стране стабилизировалась. По его словам, выход иностранного контингента должен занять не больше десяти дней.
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