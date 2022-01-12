Токаев объявил о завершении операции сил ОДКБ в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с генсеком ОДКБ Станиславом Засем в среду в Нур-Султане объявил о завершении операции организации и выразил благодарность за ее проведение.

Вывод войск ОДКБ из Казахстана начнется 13 января и завершится в течение 10 дней, сообщил российским СМИ в среду пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

«12 января президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в Нур-Султане принял генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася. Глава казахстанского государства поблагодарил союзников за проведение миротворческой операции и помощь в условиях террористического нападения. Президент Казахстана объявил о завершении миротворческой операции ОДКБ», — отметил он.

«Станислав Зась проинформировал Касым-Жомарта Токаева о ходе выполнения миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане и о начале вывода коллективных миротворческих сил ОДКБ с территории страны. Вывод войск начнется 13 января и завершится в течение 10 дней», — добавил пресс-секретарь организации.

Порядок вывода сил из Казахстана будет утвержден Советом министров обороны ОДКБ 13 января. «В секретариате ОДКБ подготовлен проект соответствующего решения Совета коллективной безопасности организации и направлен главам государств — членов ОДКБ на утверждение. Порядок вывода коллективных миротворческих сил ОДКБ будет утвержден Советом министров обороны ОДКБ, внеочередное заседание которого состоится 13 января в режиме видеоконференцсвязи», — отметил Зайнетдинов.

Он добавил, что армянская сторона ранее уведомила секретариат ОДКБ об обращении Токаева с просьбой завершить миротворческую миссию организации в стране с 13 января.