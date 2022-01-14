Военные ОДКБ из трех стран покинули Казахстан

Военные Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из Армении, Таджикистана и Кыргызтана покинули Казахстан, передают ТАСС и «РИА Новости».

Военные из Армении вылетели из аэропорта Алма-Аты на трех российских самолетах Ил-76, а таджикские — на одном, так как у них не было с собой боевой техники. На самолете вместе с военными из Таджикистана домой вернулась группа курсантов Военного института сухопутных войск Казахстана.

Военные Кыргызстана, охранявшие ТЭЦ-2, покинули Казахстан ранее утром своим ходом.

Из страны на десяти самолетах также улетел белорусский контингент ОДКБ. Первые подразделения российских военных вернулись домой вечером 13 января.

Военные ОДКБ начали покидать Казахстан 13 января, после того как ранее президент страны Касым-Жомарт Токаев объявил о завершении их миссии. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, все силы ОДКБ должны покинуть Казахстана к 19 января.

Токаев обратился к ОДКБ с просьбой о поддержке на фоне массовых беспорядков в Казахстане. Они выросли из протестов против резкого роста цен на сжиженный газ.

Иностранные военные занимались охраной объектов, отвечающих за жизнедеятельность Казахстана, в том числе объектов связи и энергетики.