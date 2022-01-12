В Минобороны Украины начали работу двое американских советников

В Директорате политики в сфере обороны Министерства обороны Украины 11 января на постоянной основе начали работать советники от США Крис Риззо и Тодд Браун.

«К основным обязанностям советников относится предоставление консультативно-совещательной помощи в процессе выполнения мер оборонной реформы по вопросам: политики в сфере обороны, управления в сфере обороны, евроатлантической интеграции», — говорится в сообщении на странице Директората в Facebook.