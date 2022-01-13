Канцлер ФРГ анонсировал переговоры представителей «нормандской четверки»

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что представители «нормандской четверки» вскоре проведут встречу для подготовки дальнейших переговоров.

«Мы стараемся также активизировать „нормандский формат“. Мы с французским президентом неоднократно пытались привести в движение этот формат... И мы очень рады, что вскоре переговорщики всех четырех стран вновь встретятся вместе и начнут подготовительные переговоры», — сказал Шольц на пресс-конференции в Берлине после встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

При этом Шольц не уточнил уровень переговорщиков.