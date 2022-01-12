Представитель США заявила о неприемлемости предложений РФ по европейской безопасности

Ряд ключевых предложений Москвы по «гарантиям безопасности» в Европе являются неприемлемыми. Об этом заявила в среду первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман на пресс-конференции по итогам завершившегося в Брюсселе заседания Совета Россия — НАТО.

«Как сказал ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг, это была очень серьезная и прямая беседа. Замглавы МИД РФ Грушко и замминистра обороны РФ Фомин много говорили и поделились предложениями и взглядами РФ на европейскую безопасность и будущее НАТО. США и наши союзники по НАТО были едины в наших ответах..., в том числе когда речь идет о некоторых ключевых российских предложениях, который просто являются непроходными», — сказала она.

По словам Шерман, страны — участницы Североатлантического альянса на заседании в среду заявили, что каждая страна может сама выбирать свои союзы и выступили полностью с единых позиций.

«Союзники НАТО выступили в полном единстве в поддержку ряда важнейших международных принципов, согласно которым все страны должны иметь возможность выбирать свою собственную внешнеполитическую ориентацию, что суверенитет и территориальная целостность священны и должны уважаться, и что все страны могут и должны быть свободны в выборе своих собственных союзов», — сказала она, добавив, что встреча продолжалась почти четыре часа.

Страны НАТО заявили, что каждая страна может сама выбирать, к какому союзу присоединяться, сказала Шерман. По ее словам, страны НАТО потребовали от РФ перейти к деэскалации и работать на дипломатическом направлении. Как заявила Шерман, заседание «завершилось трезвым вызовом со стороны союзников по НАТО России». Суть требований стран НАТО, по словам заместителя госсекретаря США, заключается в том, чтобы «снизить напряженность, выбрать путь дипломатии, продолжить вести диалог на добросовестной и взаимной основе».

Вашингтон и его союзники полагают, что России предстоит сделать выбор между деэскалацией и конфронтацией, заявила Шерман.

«Мы по-прежнему готовы к взаимодействию с Россией. Высокий темп двустороннего и многостороннего взаимодействия на этой неделе продемонстрировал, что США, наши союзники и партнеры не тянут время. России предстоит сделать жесткий выбор: деэскалация и дипломатия или конфронтация и последствия», — сказала она. По словам заместителя госсекретаря, США и их союзники надеются, что российская сторона «выберет мир и безопасность».

Также страны НАТО на встрече в Брюсселе вновь предупредили Россию о жестких мерах в случае вторжения в Украину.

«Сегодня мы вновь прямо сказали России, что дальнейшее вторжение РФ в Украине приведет к значительным издержкам и последствиям для Москвы, которые по своим масштабам выходят далеко за пределы того, с чем власти РФ столкнулись в 2014 году », - сказала она. По словам Шерман, речь идет «об экономических мерах», которые скажутся на российской экономике и финансовой системе.

Проводимые Россией у границ с Украиной военные учения не способствуют дипломатическому решению сложившейся ситуации, заявила Шерман.

Она вновь подчеркнула, что некоторые предложения российской стороны по гарантиям безопасности в Европе являются неприемлемыми. «Мы не согласимся с тем, что НАТО не может продолжить расширение. Мы не согласимся вернуться к ситуации 1997 года», — указала она.