Части полицейских уже в январе увеличат зарплаты

Заработная плата 14 категорий полицейских увеличится на 5% уже в январе текущего года, сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

Как сообщается на сайте МВД Украины в среду, в число этих категорий входят подразделения патрульной полиции, полиции особого назначения, добробаты, взрывотехнические службы, участковые офицеры полиции, конвойная служба, работники изоляторов временного содержания, ювенальной превенции, подразделения, которые работают с громадами.

«Мы исходили из того, что повышение заработной платы всем категориям полицейских будет завершено в феврале 2022 года на 10%. Но с января 14 категориям полицейских мы начнем выплачивать повышенную заработную плату», — сказал Клименко в эфире телеканала «Рада».

По словам главы Нацполиции, подразделения криминальной полиции, следствия и дознания в январе получат увеличение заработной платы на 5%, еще на 5% зарплата вырастет в феврале.

«С 1 февраля повышение заработной платы будет касаться каждого работника полиции. Мы понимаем, что это начало, и на работу Национальной полиции Украины обратили внимание высшие должностные лица государства», — подчеркнул Клименко.

Комментируя ситуацию с якобы массовым увольнением полицейских, глава ведомства сообщил, что в 2021 году из рядов Нацполиции уволилось 13 тыс 361 человек, в 2020 году — около 10 тысяч и в 2019 году — 13 тысяч. При этом основной причиной увольнения является недостаточный уровень денежного довольствия. Кроме того, многие работники полиции перешли работать во вновь созданные правоохранительные органы, где заработная плата в разы выше.

Как сообщалось, в законе о госбюджете на 2022 год на повышение денежного обеспечения украинским правоохранителям предусмотрено дополнительных 2,8 млрд грн, в частности, на зарплаты Нацполиции дополнительно выделено 1 млрд.грн.

По словам министра внутренних дел Дениса Монастырского, президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству увеличить зарплаты работникам системы МВД всех категорий на 10% уже с 1 февраля, причем речь идет не только о зарплате полицейских, но и спасателей, пограничников, нацгвардейцев и сотрудников миграционной службы. «Средства для такого повышения заработных плат нам удалось получить благодаря спецоперации „Акциз“... Это, по информации Государственной налоговой службы, только за два последних месяца 2021 обеспечило поступление дополнительных 2,3 млрд грн», — сообщил он.

Монастырский также анонсировал восстановление права полицейских и спасателей на льготный финансовый лизинг на жилье уже с февраля 2022 года.