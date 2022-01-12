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В РФ настаивают на своем требовании о нерасширении НАТО

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В РФ настаивают на своем требовании о нерасширении НАТО

Процесс расширения Североатлантического альянса несет в себе неприемлемые риски, которым Москва будут противостоять. Об этом заявил в среду заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия — НАТО.

«Второй фактор, который серьезным образом влияет на ухудшение безопасности в Европе, — это процесс расширения альянса. Я напомню, что в 1997 году в двери НАТО стучалась лишь одна страна, которая имеет общую границу с РФ, это Польша. Сегодня в состав НАТО вошли многие государства, и их территории очевидным образом используются для проекции силы в направлении России с различных географических направлений и на стратегическую глубину», — сказал высокопоставленный дипломат.

«Это серьезным образом также ухудшает нашу безопасность и создает для нее неприемлемые риски, которым мы будем противостоять», — подчеркнул Грушко.

Грушко заявил, что Россия прямо и «без политкорректных формул» указала НАТО на переговорах на возможные последствия для европейской безопасности в случае дальнейшего ухудшения ситуации.

«Мы очень честно, прямо, без попыток обходить углы, используя какие-то политкорректные формулы, указали НАТО на то, что дальнейшее скатывание ситуации может привести к самым непредсказуемым и самым тяжелым последствиям для европейской безопасности», — сказал он.

Грушко заявил, что России и НАТО необходимо зафиксировать границы линии соприкосновения в неизменном виде, прежде чем приступать к реализации мер по снижению напряженности.

«Нам говорят: давайте сразу приступим к каким-то мероприятиям по деэскалации. Это совершенствование инструментов, механизмов предотвращения опасных инцидентов, отвод учений от границ соприкосновения Россия — НАТО на какую-то согласованную глубину. Но для того чтобы приступить практически к этим мероприятиям, надо по крайней мере зафиксировать в неизменном виде эту границу соприкосновения», — отметил российский замминистра.

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По словам Грушко, Североатлантический альянс должен предоставить России юридические гарантии нерасширения блока на восток, для российской стороны это абсолютный императив.

«Мы об этом сегодня прямо говорили, что это элемент, который должен в любом случае присутствовать, это абсолютный императив — прекращение политики „открытых дверей“ и предоставление РФ юридических гарантий дальнейшего непродвижения НАТО на восток», — отметил дипломат.

Заседание Совета России — НАТО в Брюсселе, которое продлилось около четырех часов, стало вторым этапом консультаций Москвы и стран Запада, посвященных российским предложениям по безопасности. Первым этапом стали российско-американские переговоры в Женеве 10 января, третий этап состоится в Вене в рамках ОБСЕ 13 января.

Россия, НАТО
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