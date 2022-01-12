В РФ настаивают на своем требовании о нерасширении НАТО

Процесс расширения Североатлантического альянса несет в себе неприемлемые риски, которым Москва будут противостоять. Об этом заявил в среду заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия — НАТО.

«Второй фактор, который серьезным образом влияет на ухудшение безопасности в Европе, — это процесс расширения альянса. Я напомню, что в 1997 году в двери НАТО стучалась лишь одна страна, которая имеет общую границу с РФ, это Польша. Сегодня в состав НАТО вошли многие государства, и их территории очевидным образом используются для проекции силы в направлении России с различных географических направлений и на стратегическую глубину», — сказал высокопоставленный дипломат.

«Это серьезным образом также ухудшает нашу безопасность и создает для нее неприемлемые риски, которым мы будем противостоять», — подчеркнул Грушко.

Грушко заявил, что Россия прямо и «без политкорректных формул» указала НАТО на переговорах на возможные последствия для европейской безопасности в случае дальнейшего ухудшения ситуации.

«Мы очень честно, прямо, без попыток обходить углы, используя какие-то политкорректные формулы, указали НАТО на то, что дальнейшее скатывание ситуации может привести к самым непредсказуемым и самым тяжелым последствиям для европейской безопасности», — сказал он.

Грушко заявил, что России и НАТО необходимо зафиксировать границы линии соприкосновения в неизменном виде, прежде чем приступать к реализации мер по снижению напряженности.

«Нам говорят: давайте сразу приступим к каким-то мероприятиям по деэскалации. Это совершенствование инструментов, механизмов предотвращения опасных инцидентов, отвод учений от границ соприкосновения Россия — НАТО на какую-то согласованную глубину. Но для того чтобы приступить практически к этим мероприятиям, надо по крайней мере зафиксировать в неизменном виде эту границу соприкосновения», — отметил российский замминистра.

По словам Грушко, Североатлантический альянс должен предоставить России юридические гарантии нерасширения блока на восток, для российской стороны это абсолютный императив.

«Мы об этом сегодня прямо говорили, что это элемент, который должен в любом случае присутствовать, это абсолютный императив — прекращение политики „открытых дверей“ и предоставление РФ юридических гарантий дальнейшего непродвижения НАТО на восток», — отметил дипломат.

Заседание Совета России — НАТО в Брюсселе, которое продлилось около четырех часов, стало вторым этапом консультаций Москвы и стран Запада, посвященных российским предложениям по безопасности. Первым этапом стали российско-американские переговоры в Женеве 10 января, третий этап состоится в Вене в рамках ОБСЕ 13 января.