В Госдепе говорят, что Украине и Грузии предстоит большая работа для достижения стандартов НАТО

Украина и Грузия должны проделать большую работу для достижения стандартов, необходимых для вступления в НАТО. Об этом заявила в среду первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман на пресс-конференции по итогам завершившегося в Брюсселе заседания Совета Россия — НАТО.
«Я не хочу говорить за другие страны о том, каковы их амбиции, на что они рассчитывают, какие временные рамки. Есть процесс для вступления в НАТО, который очень четко изложен. ...Мы открыты для всех, и, без сомнений, Украина — одна из таких стран, которые хотят стать членами альянса. И они проходят через этот процесс, это занимает некоторое время, много работы предстоит проделать, чтобы гарантировать соответствие высоким стандартам НАТО. ...То же самое верно, если речь идет о Грузии», — сказала она.
«Что касается Швеции и Финляндии, я не буду говорить за них о том, отличаются ли их устремления касательно НАТО от тех, что были в прошлом. Я только предложу вам посмотреть на заявления, которые они (власти Швеции и Финляндии — Ред.) делали в последние дни», — добавила Шерман.
Заседание в Брюсселе стало вторым этапом консультаций России и государств Запада по российским предложениям о евробезопасности. Первый этап — переговоры Россия — США — прошел в Женеве 10 января, третий этап в рамках ОБСЕ состоится в Вене 13 января.
Министерство иностранных дел России 17 декабря опубликовало проекты договора с США о «гарантиях безопасности». Они были переданы помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид 15 декабря на встрече в российском МИД. Среди требований РФ — официальный отказ НАТО от планов приема в альянс Украины и Грузии.
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