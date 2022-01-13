Саакашвили пожаловался на лечение в военном госпитале

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили заявил в четверг на процессе в Тбилисском городском суде, что во время пребывания в военном госпитале в Гори не получил необходимого лечения.

«Иванишвили (миллиардер Бидзина Иванишвили, бывший премьер-министр Грузии — Ред.) принял решение убить меня, так как лечение, которое я получил в горийском госпитале, еще более подорвало мое здоровье. К сожалению, в Грузии невозможно получить полноценное лечение», — сказал Саакашвили.

Он сообщил, что несколько ведущих мировых медиков хотят прибыть в Грузию для его осмотра, но их не пускают действующие власти.

Саакашвили прибыл в Грузию 29 сентября 2021. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его перевели в тюремную больницу в Тбилиси. 20 ноября Саакашвили был направлен в военный госпиталь в городе Гори, где прекратил голодовку.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.