В Казахстане продолжаются аресты в руководстве местной спецслужбы

Бывшие заместители главы Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Карима Масимова, которого ранее задержали по подозрению в государственной измене, арестованы по подозрению в насильственном захвате власти и превышении должностных полномочий. Сообщение об этом в четверг, 13 января, обнародовано пресс-службой КНБ.
«Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан продолжается досудебное расследование по факту государственной измены в отношении бывшего председателя КНБ Карима Масимова. В рамках данного дела дополнительно начаты досудебные расследования по фактам действий, направленных на насильственный захват власти, и превышения должностных полномочий», — говорится в релизе ведомства.
Как отмечается в сообщении, речь идет о начальнике Службы специального назначения «А» Ануаре Садыкулове и заместителе председателя КНБ Дуалете Ергожине.
Дело о госизмене против Масимова заведено 6 января. В тот же день его задержали. 56-летний Масимов — бывший премьер-министр Казахстана. Этот пост он занимал с 2007 по 2012 годы и с 2014 по апрель 2015 года. В промежутке между этими двумя сроками он руководил администрацией президента страны. Председателем КНБ Масимов был назначен в сентябре 2016 года.
Его заместитель Ануар Садыкулов занял должность начальника Службы специального назначения «А» в январе 2019 года. Предназначение этой спецслужбы — силовое сопровождение операций КНБ. В ее функции входит борьба с терроризмом и защита стратегических объектов. Ранее Садыкулов более 20 лет состоял в службе охраны президента Казахстана, дослужившись до начальника службы безопасности главы государства.
Дуалет Ергожин работал в правительственных структурах — в том числе занимал должность председателя налогового комитета министерства финансов, возглавлял комитет государственных доходов и отдел социально-экономического мониторинга в аппарате президента. В КНБ пришел в 2016 году.
Президент Касым-Жомарт Токаев 11 января подверг резкой критике работу спецслужбы во время массовых протестов в стране и указал на то, что в некоторых регионах Казахстана руководители департаментов КНБ, несмотря на достаточный боевой арсенал, не вступали в бой, а покинули служебные здания, оставив там оружие и секретную документацию.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016