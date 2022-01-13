Председатель ОБСЕ заявил об угрозе войны в Европе

Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и глава МИД Польши Збигнев Рау предупредил об угрозе войны в Европе. Заявление последовало на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене в четверг, 13 января, посвященного вопросам безопасности в Европе, в частности, кризису вокруг Украины и требованиям РФ о «гарантиях безопасности». «Угроза войны в регионе ОБСЕ в настоящее время представляется большей, чем когда-либо за минувшие 30 лет», — заявил Рау.

Дипломат выступил перед представителями 57 стран, включая Россию и США, и призвал использовать формат ОБСЕ для снижения региональной напряженности.

Нынешний кризис «угрожает стабильности и безопасности всей европейской системы», подчеркнул Збигнев Рау. Он добавил, что организация является подходящей платформой для обсуждения проблем безопасности ряда государств и для перехода к мерам по укреплению доверия.

Постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер в свою очередь высказал сомнение, что на этой неделе в формате организации «будут достигнуты конкретные результаты». «Наша основная цель — это в принципе наладить диалог», — подчеркнул он при этом.

В Брюсселе 12 января состоялось первое с 2019 года заседание Совета НАТО-Россия. В переговорах участвовали представители 30 стран Североатлантического альянса и генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг. Российскую делегацию возглавлял замминистра иностранных дел России Александр Грушко, в ее состав входил и замминистра обороны Александр Фомин. США представляла, в частности, заместитель госсекретаря Уэнди Шерман, от других стран НАТО в заседании участвовали их спецпредставители при альянсе или другие официальные лица.

До этого, 10 января, состоялись переговоры Шерман с замминистра иностранных дел России Сергеем Рябковым в Женеве. Эти встречи были также посвящены кризису вокруг Украины и требованиям Москвы о предоставлении «гарантий безопасности» России со стороны США и НАТО.