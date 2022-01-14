Янукович подал уже второй иск в ОАСК против Верховной Рады

Окружной административный суд Киева (ОАСК) открыл еще одно производство по иску экс-президента Виктора Януковича. Он требует признать у ВР отсутствия полномочий лишать звания президента в иной способ, кроме как путем импичмента.

Об этом сообщила в Telegram представитель Верховной Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря.

«Янукович В.Ф. подал в ОАСК еще один иск против Верховной рады, в котором требует признать отсутствие у Верховной рады полномочий лишать звания президента Украины в иной способ, кроме как путем импичмента», — написала она.

По ее словам, Окружной административный суд г. Киева уже открыл производство по этому делу и назначил дело к рассмотрению в порядке упрощенного производства без вызова сторон и проведения судебного заседания.

«То есть решение суда по этому иску может быть принято практически в любой момент», — уточнила Совгиря.

Напомним, 6 декабря в ОАСК уже регистрировали иск экс-президента. Тогда Янукович тоже просил суд установить отсутствие у Рады полномочий на принятие актов о самоустранении президента Украины.

После чего ОАСК открыл дело по иску экс-президента Виктора Януковича к Верховной Раде. Первое заседание намечено на 16 февраля 2022 года.