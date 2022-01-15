США и НАТО готовы к новой встрече с Россией

США и НАТО готовы снова встретиться с российской стороной для продолжения диалога, говорится в заявлении Госдепартамента по итогам телефонных переговоров госсекретаря Энтони Блинкена и генсека альянса Йенса Столтенберга.
Блинкен и Столтенберг обсудили «дальнейшие шаги после заседания Совета Россия — НАТО», которое состоялось 12 января. В заявлении Госдепа подчеркивается, что Вашингтон и его союзники по Североатлантическому альянсу привержены дипломатическому пути разрешения ситуации. Стороны также призвали Россию немедленно принять меры по деэскалациии продолжающейся агрессии против Украины.
С 10 по 13 января прошли три раунда переговоров России с США, НАТО и ОБСЕ по предложенным Москвой «гарантиям безопасности». Консультации завершились без конкретных результатов, российская сторона оценила их как неудачные.
Замглавы МИД России Сергей Рябков ранее заявил в интервью RTVI, что не видит оснований в ближайшие дни снова садиться за стол переговоров, указав на «тупик или разницу в подходах» сторон.
В декабре прошлого года МИД России направил США и НАТО проекты договоров о стратегической безопасности. В частности, Москва предложила альянсу отказаться от расширения на восток и включения в свой состав Украины, а также от размещения военных баз на территории стран бывшего СССР.
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