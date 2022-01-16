Microsoft подтвердила факт кибератаки на украинские госорганы

Компания Microsoft сообщила, что имеет в распоряжении свидетельства совершения хакерской атаки на государственные и некоммерческие украинские организации. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в блоге компании.
«Microsoft обнаружила свидетельства деструктивной операции вредоносного программного обеспечения (ПО), нацеленного на несколько организаций в Украине», — говорится в сообщении. Вредоносное ПО имеет сходство с программой-вымогателем, но в нем отсутствует механизм восстановления, предназначенный для получения выкупа. Таким образом, это вредоносное ПО используется для разрушения и вывода целевых устройств из строя, а не для получения выкупа, отмечается в блоге.
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила 14 января, что расследует масштабную хакерскую атаку на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД и Минобразования, которая произошла в ночь на пятницу. Временно было недоступно также приложение госуслуг «Дия». В СБУ утверждают, что на главной странице взломанных сайтов хакеры разместили сообщения провокационного характера, при этом содержание сайтов изменено не было, а утечки персональных данных, по предварительной информации, не произошло. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов выступил с утверждением о причастности России к этой кибератаке.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016