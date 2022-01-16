Microsoft подтвердила факт кибератаки на украинские госорганы

Компания Microsoft сообщила, что имеет в распоряжении свидетельства совершения хакерской атаки на государственные и некоммерческие украинские организации. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в блоге компании.

«Microsoft обнаружила свидетельства деструктивной операции вредоносного программного обеспечения (ПО), нацеленного на несколько организаций в Украине», — говорится в сообщении. Вредоносное ПО имеет сходство с программой-вымогателем, но в нем отсутствует механизм восстановления, предназначенный для получения выкупа. Таким образом, это вредоносное ПО используется для разрушения и вывода целевых устройств из строя, а не для получения выкупа, отмечается в блоге.

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила 14 января, что расследует масштабную хакерскую атаку на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД и Минобразования, которая произошла в ночь на пятницу. Временно было недоступно также приложение госуслуг «Дия». В СБУ утверждают, что на главной странице взломанных сайтов хакеры разместили сообщения провокационного характера, при этом содержание сайтов изменено не было, а утечки персональных данных, по предварительной информации, не произошло. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов выступил с утверждением о причастности России к этой кибератаке.