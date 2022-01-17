Лукашенко заявил о наращивании войск Украины у границ Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что у границ его страны якобы идет наращивание войск Украины, передает агентство БелТА.

Он также заявил, что в Польше и странах Балтии у белорусских границ сосредоточено более 30 тыс. военнослужащих.

«По данным на настоящее время, в Польше на границе с Беларусью и Прибалтике сосредоточено более 30 тыс. военнослужащих с техникой, вооружением и так далее», — сказал Лукашенко в понедельник на совещании, на котором обсуждался замысел совместного оперативного учения Вооруженных сил Беларуси и России.

Лукашенко заявил, что Польша попросила НАТО развернуть в регионе многоэшелонированную систему тылового и технического обеспечения.