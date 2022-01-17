Темпы роста ВВП Китая достигли максимума за 10 лет

Темпы экономического роста Китая в 2021 году на фоне успешного восстановления страны от негативного воздействия пандемии оказались самыми высокими за последние 10 лет, составив 8,1%. Об этом сообщило в понедельник Государственное статистическое управление КНР.
Как уточняется в докладе, распространенном на пресс-конференции, по мере восстановления китайской экономики динамика ВВП только за IV квартал прошлого года достигла 4%. В октябре — декабре 2020 года соответствующий показатель составил 6,5%.
Согласно опубликованному документу, объем экономики Китая за минувший год превысил 114,36 трлн юаней (примерно $17,98 трлн по текущему курсу). Аграрный сектор за указанный период увеличился на 7,1%, до 8,3 трлн юаней (около $1,3 трлн), промышленность — на 8,2%, до 45,09 трлн юаней ($7,09 трлн), сфера услуг — тоже на 8,2%, до 60,97 трлн юаней ($9,59 трлн).
Темпы роста ВВП КНР за последние несколько лет претерпели заметные колебания. В 2019 году они составили 6%, а в 2020-м из-за пандемии резко понизились до 2,2% — минимального показателя за последние более чем 40 лет.
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