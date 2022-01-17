В Киеве на прошлой неделе был зафиксирован рекорд максимальной скорости ветра

В Киеве в пятницу, 14 января, был отмечен рекорд максимальной скорости ветра — 23 м/с, сообщает Центральная геофизическая обсерватория им. Бориса Срезневского.

«14 января в столице максимальная скорость ветра достигла рекордных 23 м/с (83 км/ч), что на 3 м/с превысило предыдущее максимальное значение, зарегистрированное в 1966 году», — указывается в сообщении.

Отмечается, что исторический рекордный максимум скорости ветра в столице, по уточненным данным, равняется 25 м/с и удерживается с 20 марта 1881 года.