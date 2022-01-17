ЕС снял ограничения на ввоз продукции птицеводства из Украины

Европейский Союз с 17 января снял ограничения на ввоз продукции птицеводства из Украины, действовавшие с декабря 2020 года в связи с птичьим гриппом.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
Отмечается, что ранее ЕС признал зонирование Украины по высокопатогенному гриппу птицы. Ограничения касались карантинных зон, в которых были обнаружены случаи болезни, а продукцию с неинфицированных территорий разрешалось экспортировать в ЕС. Ограничения сняты в полном объеме, благодаря проведенной работе по ликвидации вспышек высокопатогенного гриппа птицы и предотвращению распространения болезни.
В Госпродпотребслужбе подчеркивают, что на протяжении последних лет система государственного контроля за гриппом птицы в Украине неоднократно оценивалась инспекторами компетентных органов стран — торговых партнеров, в частности ЕС, США, Японии, Канады, Китая. По результатам оцениваний введенная в Украине система государственного контроля за гриппом птицы признавалась эффективной.
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