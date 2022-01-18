США вскоре назначат посла в Украине

В Государственном департаменте США обещают назначить посла в Украине в ближайшее время.
Об этом сообщил в интервью Радио Свобода сопредседатель группы поддержки Украины в американском Сенате республиканец Роб Портман.
«Я очень разочарован в администрации Байдена из-за того, что они скорее не назначили человека на этот пост. Я снова обсуждал с Госдепартаментом этот вопрос на прошлой неделе, и они заверили меня, что в ближайшее время будет назначен опытный, карьерный дипломат. И я рад это слышать, это нужно сделать», — сказал американский законодатель.
Напомним, что экс-посол США в Украине Мари Йованович стала фигурантом процесса по импичменту президента США Дональда Трампа после того, как ее миссия в Украине была досрочно завершена решением президента в 2019 году. С этого времени посольство США в Украине работает без посла.
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