Женщин, которые не станут на воинский учет, в 2022 году штрафовать не будут

Женщинам не нужно срочно обращаться в территориальные центры комплектования для постановки на воинский учет. В настоящее время идет работа над усовершенствованием этой процедуры.

Об этом в Фейсбуке сообщает заместитель министра обороны Анна Маляр.

«Прямо сейчас не нужно женщинам идти в территориальные центры комплектования (бывшие военкоматы). В течение 2022 года будет продолжаться переходный период. Сейчас ведется работа по упрощению порядка постановки на учет, изучается вопрос приоритетности профессий родственных военно-учетным специальностям. Поэтому будут изменения о которых Минобороны обязательно сообщит», — сообщила Маляр.

Замминистра также заверила, что в течение 2022 года штрафов за несвоевременное оформление на воинский учет не будет, пока этот вопрос также изучается на предмет возможных изменений.

Маляр проинформировала, что идет работа над вопросом упрощения всех процедур постановки на учет — как мужчин, так и женщин, в том числе и «цифровизация» тех процессов, которые технически возможно перевести в онлайн.

Напомним, ранее Министерство обороны расширило перечень специальностей и профессий, предусматривающий взятие женщин в возрасте от 18 до 60 лет на воинский учет в качестве военнообязанных. Об этом говорится в приказе министерства № 313, принятом 11 октября 2021 года, документ вступил в силу 17 декабря.

В списке приводится 35 видов специальностей. Там есть все самые популярные сферы — от общепита до банковского дела, а еще: программисты, юристы, журналисты, музыканты, социальные работники, бухгалтеры, работники гостиниц, делопроизводители, рекламщики и т.д.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил 26 декабря, что часть процессов, осуществляемых при постановке на воинский учет, с 2022 года, вероятно, можно будет перевести онлайн.