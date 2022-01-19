Минздрав разрешил использовать для ревакцинации от COVID-19 любую вакцину

Для проведения ревакцинации от COVID-19 (вакцинация бустерной дозой) Министерство здравоохранения разрешило использовать любую зарегистрированную в Украине вакцину.
Это следует из текста приказа Минздрава № 26 от 6 января 2022 года «О введении в действие решения оперативного штаба Минздрава по реагированию на ситуацию по распространению инфекционных болезней, которые можно предотвратить путем вакцинации».
Согласно обнародованному на сайте Минздрава тексту приказа, для проведения ревакцинации разрешается использовать любую из вакцин, которая зарегистрирована в Украине.
Согласно данным Реестра лекарственных средств, в настоящее время в Украине зарегистрированы ковидные вакцины компаний AstraZeneca, Sinovac Biotech, Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson.
В тексте приказа не указывается, каким вакцинам следует отдавать предпочтение, соответственно, можно выбирать любую из зарегистрированных в Украине.
Ревакцинация, согласно приказу, проводится не ранее чем через шесть месяцев после введения последней дозы при первичной вакцинации.
Данный приказ также разрешает проведение ревакцинации для всех категорий населения старше 18 лет, которые не относятся к группе приоритетной вакцинации при условии наличия достаточного количества вакцин.
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