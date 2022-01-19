Миллиардер предсказал обвал фондового рынка США

Американские фондовые рынки готовятся к коррекции , поскольку ФРС США планирует повышение ставок, а высокая инфляция будет реальностью еще какое-то время, заявил миллиардер и соучредитель инвестфонда Carlyle Group Дэвид Рубенштейн в интервью Bloomberg.

Индекс широкого рынка S&P 500 уже упал почти на 5% от исторического максимума в 4 818,62 пунктов, достигнутого 4 января 2022 года, а технологический индекс NASDAQ Composite обвалился на 10,5% от максимума 16 212,23 пункта, который был достигнут в ноябре прошлого года.

«Нас ожидает коррекция. Рынки были очень воодушевлены в течение долгого времени. По сути, у нас были бесплатные деньги», — сказал Рубенштейн в интервью для Bloomberg Year Ahead Summit. Эксперт отметил, что экономика США «в целом находится в хорошей форме», но поскольку ФРС прогнозирует около четырех-пяти повышений ставок в 2022 году — снижение цен на рынке неизбежно.

Рубенштейн добавил, что инфляция в 2022 году должна нормализоваться до 3-4%, «однако это все равно вдвое больше, чем было раньше, и многие люди нервничают по этому поводу». «Это будет не так плохо, как в 70-е годы, но какое-то время инфляция будет выше 2%. Я думаю, что это продлится до тех пор, пока у нас есть коронавирус и проблемы с цепочками поставок», — подвел итог Рубенштейн.

10 января этого года акции технологических компаний США обвалились на фоне роста доходности государственных облигаций.