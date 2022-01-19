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Кабмин пока не стал ограничивать наценку на пшеничный хлеб

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Кабмин пока не стал ограничивать наценку на пшеничный хлеб

Кабинет министров Украины перенес на будущие заседания вопрос внесения хлеба пшеничного в список товаров с существенной социальной значимостью, наценка на которые в розничной продаже не должна превышать 10% до конца вызванного пандемией COVID-19 карантина, данная мера также может позволить его производителям закупать природный газ на льготных условиях.

Соответствующее предложение к повестке дня подал министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко в ходе заседания правительства в среду, оно было поддержано премьер-министром Денисом Шмыгалем.

«По инициативе Минагрополитики прошу отложить данный пункт повестки дня до будущих заседаний», — сообщил Шмыгаль в ходе заседания.

Согласно пояснительной записке к постановлению, ценообразование на хлеб пшеничный нуждается в государственном регулировании во избежание «злоупотреблений субъектов хозяйствования своим положением» и обеспечении доступности хлеба для населения. Также внесение хлеба пшеничного в перечень «социальных» продуктов позволит его производителям получить доступ к закупке природного газа украинской добычи по льготным ценам, предусмотренным для производящих социально значимые продукты питания компаний.

Документ уточняет, что хлеб пшеничный в 2021 году подорожал из-за удорожания энергоресурсов в Украине на 22,9%-23,8% (4,9-6,4 грн) в зависимости от класса применяемой в нем муки.

Как сообщалось, Кабмин 12 января дополнил список продуктов питания с ограниченной максимальной 10%-й наценкой при розничной торговле.

Помимо хлеба пшенично-ржаного и батона, наценку на которые правительство 30 декабря 2021 года ограничило на уровне 10% до конца вызванного пандемией COVID-19 карантина, список пополнился крупой гречневой, сахаром-песком, мукой пшеничной высшего сорта и вермишелью из нее, молоком пастеризованным жирностью 2,5%, маслом подсолнечным, яйцами куриными категории С1, тушкой куриной и маслом сливочным жирностью 72,5%.

Максимальная розничная наценка на указанные продукты устанавливается на уровне не более 10% оптово-отпускной цены с учетом рекламных, маркетинговых, логистических услуг, услуг по подготовке, обработке, упаковке и другим услугам, связанным с реализацией конечному потребителю.

Правительство 12 января приняло постановление, регулирующее вопрос продажи частными газодобывающими компаниями 20% природного газа собственного производства на биржевых торгах для удовлетворения потребностей производителей социально значимых продуктов питания.

Ранее Кабмин постановлением № 1435 внес изменение в «карантинное» постановление № 1236 от 9 декабря 2020 года, установив до 30 апреля 2022 года предельную надбавку к цене природного газа украинской добычи (без учета рентных платежей) не выше 24% для производителей пшеничной муки высшего сорта, пастеризованного молока жирностью 2,5%, хлеба ржано-пшеничного, куриных яиц, подсолнечного масла и батонов.

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Производители «социальных» продуктов питания 17 января выкупили на Украинской энергетической бирже весь выставленный объем природного газа украинской добычи — 1,35 млн куб. м, а 18 января — еще 0,5 млн куб. м. Такие торги буду проводиться на бирже дважды в месяц.

Кабмин, хлеб
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