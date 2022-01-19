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Блинкен предложил России два пути в ситуации с Украиной

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Блинкен предложил России два пути в ситуации с Украиной

В решении ситуации с Украиной есть два пути — диалог, чтобы перейти к деэскалации, и конфликт, если РФ решит возобновить агрессию против Украины, заявил на пресс-конференции по итогам переговоров со своим украинским коллегой госсекретарь США Энтони Блинкен.

«В тесных консультациях с нашими партнерами в Украине и нашими союзниками в Европе мы предложили два пути России — дипломатический, путь диалога — чтобы решить разногласия мирным путем, перейти к деэскалации. Другой путь — если Россия решит возобновить свою агрессию против Украины, заключается конфликте и суровых последствиях», — сказал Блинкен.

«Очевидно, что предпочтительный путь — дипломатия. Это будет лучше для всех. Мы продолжаем проверять, можем ли мы посредством дипломатии снизить эскалацию этого конфликта», — отметил он.

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По словам Блинкена, США настроены продолжать дипломатию так долго и так далеко, насколько Вашингтон сможет. «Если это не принесет результатов, это будет потому, что РФ избрала другой путь, а не потому, что США, европейские союзники, Украина не стремились решать разногласия с Россией на мирной основе, посредством диалога и через дипломатию», — добавил он.

отношения с Россией, Энтони Блинкен
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