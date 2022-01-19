Канцлер ФРГ Шольц рассказал о попытках договориться с Россией

Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал власти России принять меры для деэскалации ситуации на границе с Украиной. «Российской стороне известно о нашей решимости», — заявил Шольц в среду, 19 января, выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, который уже второй год подряд проходит в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. Одновременно он выразил надежду на то, что Москва тоже осознает: «польза от взаимодействия значительно превышает цену дальнейшей конфронтации».

В связи с кризисом вокруг Украины Берлин с начала января ведет «интенсивные переговоры» с Москвой, добавил глава немецкого правительства. Однако пока нельзя утверждать, что путем усиленного дипломатического диалога можно снизить напряженность, возникшую после того, как Россия сосредоточила на границах с Украиной 100 тысяч военнослужащих, отметил Олаф Шольц.

В то же время молчание, после того как в течение нескольких лет усиливались разногласия, не является разумной альтернативой, поэтому правительство ФРГ ведет переговоры с руководством РФ в «разных форматах», заявил канцлер ФРГ.

Олаф Шольц вновь подчеркнул необходимость соблюдать территориальную целостность Украины. Одним из главных принципов мирного порядка в Европе является запрет переносить границы с помощью силы, здесь должна действовать сила закона, а не право сильнейшего, подчеркнул он.

Германия, а также США и другие страны в последнее время усилили диалог с Москвой с целью разрядить обстановку на границе Украины и РФ. Запад призывает Россию отвести войска от украинской границы и угрожает масштабными санкциями в случае возможного вторжения. В свою очередь Москва отрицает подготовку к новому вторжению и призывает США и НАТО предоставить «гарантии безопасности», требуя сокращения американских войск и вооружений в Европе и отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток.