США готовы помогать работе нормандского формата

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США поддерживают переговоры «нормандского формата» по урегулированию на Донбассе и готовы в дальнейшем оказывать помощь в его работе.

«Что касается нормандского формата, то США полностью поддерживают его. Если мы чем-то можем помочь в дальнейшем, поддержать усилия, мы готовы в любое время сделать», — заявил Блинкен в ходе пресс-конференции в Берлине.

При этом госсекретарь напомнил, что этот формат не предусматривает участие США в переговорах.