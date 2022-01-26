В Казахстане задержали руководителя связанной с дочерью Назарбаева компании

Вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Ахметжана Примкулова и главу занимающейся организацией утилизационного сбора компании «Оператор РОП» Медета Кумаргалива задержали по подозрению в совершении коррупционных преступлений, сообщает Tengrinews со ссылкой на антикоррупционную службу страны.

Оба задержанных находятся в изоляторе временного содержания в Нур-Султане.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил принять меры в отношении «Оператора РОП», связанного с Алией Назарбаевой, одной из дочерей первого президента страны. В частности, правительство должно было прекратить осуществление этой компанией утилизационного сбора и распоряжения утилизационным сбором, а также пересмотреть ставки сборов. По словам президента, у предпринимателей и общества возникло «множество вопросов» к деятельности «Оператора РОП», «было организовано некое общественное движение против этой частной компании». Токаев отметил, что утилизационными платежами должна заниматься государственная организация.

«Оператор РОП» помимо сбора занимался организацией транспортировки, переработки и утилизации отходов. Сбор должны платить автопроизводители, официальные импортеры и частные лица, ввозящие в страну автомобили.

В начале года в Казахстане начались протесты из-за двукратного повышения стоимости сжиженного газа, основного топлива для легкового транспорта. Одним из требований демонстрантов стал уход Нурсултана Назарбаева из политики. Токаев на этом фоне сместил своего предшественника на посту главы Совета безопасности.

18 января Назарбаев обратился к народу Казахстана. Он назвал себя пенсионером и заявил, что Токаев обладает всей полнотой власти, конфликта в элитах нет.