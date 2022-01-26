Кабмин уволил трех глав районных госадминистраций в Киеве

Кабинет министров Украины одобрил увольнение трех глав районных государственных администраций в Киеве, сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Как написал он в своем Telegram-канале, соответствующие проекты указов президента были одобрены на заседании правительства в среду.

В частности, Кабмин согласовал увольнение Ярослава Лагуты с должности главы Дарницкой районной в городе Киеве государственной администрации, Игоря Щербака — главы Днепровской районной в городе Киеве госадминистрации и Олега Горяги — главы Шевченковской районной в городе Киеве госадминистрации.

Как сообщалось, 24 января Кабмин определил новый порядок назначения и увольнения глав районных государственных администрации в Киеве, согласно которому их кандидатуры будут предлагаться главой правительства, а не главой Киевской городской госадминистрации.