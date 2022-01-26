В Раде собираются учредить День украинского борща

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал Верховной Раде включить в повестку дня седьмой сессии и принять в целом проект постановления об учреждении Дня украинского борща (№ 6361).
Соответствующее решение члены комитета поддержали единогласно на заседании в среду.
Авторы законодательной инициативы предлагают, чтобы День украинского борща отмечался в стране ежегодно во вторую субботу сентября.
В случае принятия этого проекта постановления Кабинет министров Украины обязуется в месячный срок разработать и утвердить комплексный план мероприятий по празднованию Дня украинского борща, предусмотрев в частности проведение ежегодно мероприятий, фестивалей и соревнований по приготовлению традиционного украинского борща во всех регионах Украины.
Вместе с тем руководителям учебных заведений, заведений культуры и питания будет рекомендовано проводить в этот период тематические мероприятия, лекции и дискуссии о феномене украинского борща, его культурологической составляющей, продолжительности приготовления этого блюда разными поколениями украинцев и его влиянии на общественную жизнь.
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