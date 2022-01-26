Москаль: Зеленский не имеет морального права называть себя Верховным Главнокомандующим, поскольку четырежды уклонялся от мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский не имеет морального права называть себя Верховным главнокомандующим, поскольку сам четыре раза уклонялся от мобилизации. Об этом «Апострофу» заявил экс-глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль.
«Сегодня он говорит: „Я Верховный Главнокомандующий“. Какое ты моральное право имеешь, если ты четырежды уклонялся от мобилизации?» — задал риторический вопрос Москаль.
Напомним, ранее экс-председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский задавал подобный вопрос относительно того, имеет ли право человек, уклонявшийся от армии, серьезно говорить с обществом.
«У нас есть человек, который является Верховным главнокомандующим и который четыре раза уклонялся от повестки, от мобилизации. Есть ли доверие сегодня у воевавших к такому Верховному главнокомандующему? Нет. Имеет ли он моральное право так серьезно говорить с обществом? Увы, но нет», — подчеркнул Жебривский.
Стоит отметить, что Верховный Главнокомандующий Владимир Зеленский, который благословил постановку до конца 2022 года на военный учет женщин (от 18 до 60 лет), до сих пор на официальном сайте Министерства обороны Украины числится уклонистом.
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