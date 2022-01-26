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Украина просит у партнеров пакет финансовой помощи в $3-5 млрд

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Украина просит у партнеров пакет финансовой помощи в $3-5 млрд

Украина намерена сформировать пакет финансовой помощи в $3-5 млрд от стратегических партнеров, чтобы обеспечить ликвидность, сообщил замглавы Офиса президента Ростислав Шурма.

«С большими организациями договариваемся о пакетах финансовой помощи или в виде государственных гарантий, или в виде прямых межправительственных кредитов», — сказал он в эфире телеканала «Рада» в среду.

Замглавы ОП добавил, что в среду Украина провела переговоры с правительством Франции относительно аналогичного пакета. Детали переговоров будут озвучены после финализации соответствующего решения.

Шурма также напомнил, что Канада предложила Украине кредит в размере до 120 млн канадских долларов (CAD, по текущему курсу — около 95,8 млн американских долларов, USD) для поддержки экономической устойчивости и развития страны, а Еврокомиссия заявила о выделении Украине финансовой помощи в размере EUR 1,2 млрд.

«Наша цель — сформировать со всеми нашими стратегическими партнерами такие пакеты общим объемом как минимум $3 млрд, а желательно — $5 млрд, которые станут дополнительной „подушкой“ и смогут гарантировать стабильность нашей финансовой системы независимо от того, как будет развиваться ситуация», — пояснил Шурма.

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Он подчеркнул, что речь идет о кредитах на льготных условиях под 2-3% годовых, а в некоторых случаях — ниже.

«Главный вопрос — обеспечение ликвидности, немедленной доступности средств, чтобы при возникновении колебаний их можно было погасить и сбалансировать при помощи этих средств», — добавил Шурма.

помощь, Ростислав Шурма
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