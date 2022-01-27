В Днепре солдат расстрелял людей из автомата, его ищут

27 января в 03 час. 40 мин на территории Южного машиностроительного завода «Южмаш» произошла трагедия. Военнослужащий Национальной гвардии Украины, при выдаче оружия, выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся.

Об этом сообщает пресс-служба МВС Украины.

Стрелявший — солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 года рождения. В результате ЧП пять человек погибли, а еще пятеро получили ранения.

Во время оказания медицинской помощи скончалась военнослужащая НГУ, также получившая огнестрельные ранения.

«В городе введена полицейская операция „Сирена“. По тревоге поднят личный состав подразделений Национальной полиции и Национальной Гвардии. Мотивы совершенного преступления пока не известны. На место происшествия срочно уехал командующий Национальной Гвардией генерал полковник Николай Балан», — говорится в сообщении.