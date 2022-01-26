Украина планирует сотрудничать с Electricite de France при строительстве новых блоков АЭС

Украина планирует сотрудничать с французской Electricite de France SA (EDF) при строительстве в стране новых блоков атомных электростанций (АЭС), сообщил заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма по итогам переговоров с французской делегацией в Киеве в среду.
«Речь идет о строительстве новых блоков. Безусловно, эти блоки будут независимы от РФ как с точки зрения топлива, так и с точки зрения технологий. У нас были разговоры о мобильных атомных реакторах, были разговоры о технологиях по хранению топлива», — сказал он в эфире телеканала «Рада» в среду.
«У нас есть большие планы по развитию атомной энергетики и в рамках „зеленого перехода“, и в рамках расширения электропотребления. Сейчас мы отрабатываем программу сотрудничества с EDF. О деталях чуть позднее сообщим», — добавил Шурма.
EDF управляет более 70 ядерными реакторами, в том числе 58 во Франции, и входит в число крупнейших в мире операторов АЭС. Кроме того, EDF принадлежат пакеты акций генерирующих компаний во многих странах Европы, в США, Бразилии, Чили, Мексике, Китае, Индии, Марокко.
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