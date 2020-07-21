Зеленский заявил о скорой встрече «нормандской четверки», в РФ отрицают

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что украинская сторона ожидает в ближайшее время даты проведения саммита в «Нормандском формате» в Берлине и готова к его проведению.
«Сейчас мы понимаем, что, в принципе, у нас есть подтверждение с немецкой стороны, подтверждение с французской стороны, и есть согласование, что Российская Федерация тоже не против встречаться. Потому что все понимают, как это важно для нас всех — встречаться в „Нормандском формате“. Поэтому мы в ближайшее время ожидаем дату встречи в Нормандском формате», — сказал он на брифинге во вторник в Киеве после встречи с президентом Швейцарии.
В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что для проведения саммита «нормандской четверки» пока не созданы необходимые условия.
«Пока для этого нет необходимой почвы», — сказал Песков во вторник «Интерфаксу», комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что дата очередного саммита может быть определена в ближайшее время.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016