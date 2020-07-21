Зеленский заявил о скорой встрече «нормандской четверки», в РФ отрицают

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что украинская сторона ожидает в ближайшее время даты проведения саммита в «Нормандском формате» в Берлине и готова к его проведению.

«Сейчас мы понимаем, что, в принципе, у нас есть подтверждение с немецкой стороны, подтверждение с французской стороны, и есть согласование, что Российская Федерация тоже не против встречаться. Потому что все понимают, как это важно для нас всех — встречаться в „Нормандском формате“. Поэтому мы в ближайшее время ожидаем дату встречи в Нормандском формате», — сказал он на брифинге во вторник в Киеве после встречи с президентом Швейцарии.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что для проведения саммита «нормандской четверки» пока не созданы необходимые условия.

«Пока для этого нет необходимой почвы», — сказал Песков во вторник «Интерфаксу», комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что дата очередного саммита может быть определена в ближайшее время.