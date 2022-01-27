Уровень заполненности газохранилищ в Европе упал до 40%

В европейских подземных хранилищах осталось менее четверти от закачанного летом газа, сообщается в официальном Telegram-канале российского «Газпрома».

«По данным Gas Infrastructure Europe, на 25 января объем активного газа в европейских подземных хранилищах на 26,9 процента (на 14,9 миллиарда кубометров) меньше прошлогоднего уровня. Отобрано уже более трех четвертей от объема газа, закачанного в летний сезон. На 25 января отбор достиг 75,9 процента, или 36,3 миллиарда кубометров газа», — говорится в посте.

Таким образом, заполненность хранилищ снизилась в целом до 40,9 процента, а в Германии и Франции — до порядка 39 процентов.

С 11 января уровень запасов в европейских ПХГ упал до многолетних минимумов. На 25 января газа в них было на 2,24 миллиарда кубометров меньше прежнего минимального показателя.

Заполненность украинских ПХГ также снизилась до 11,8 миллиарда кубов — это на 9,8 миллиарда (45,4 процента) меньше, чем в прошлом году, и на 3,5 миллиарда меньше, чем на дату начала закачки в апреле 2021 года.

При этом цены на газ в Европе бьют рекорды. Резкий рост начался с середины прошлого года, а в декабре фьючерсы подскочили до максимума — более 2100 долларов за тысячу кубов. Затем последовал некоторый откат, но стоимость газа остается высокой — около тысячи долларов за тысячу кубов.