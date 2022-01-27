Войти
Шмыгаль рассчитывает в этом году подписать «промышленный безвиз» с ЕС
евроинтеграция
Шмыгаль рассчитывает в этом году подписать «промышленный безвиз» с ЕС
Зеленский работает над встречей лидеров Нормандского формата
мирный процесс
Зеленский работает над встречей лидеров Нормандского формата

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

энергетика
RSS

Уровень заполненности газохранилищ в Европе упал до 40%

313
Уровень заполненности газохранилищ в Европе упал до 40%

В европейских подземных хранилищах осталось менее четверти от закачанного летом газа, сообщается в официальном Telegram-канале российского «Газпрома».

«По данным Gas Infrastructure Europe, на 25 января объем активного газа в европейских подземных хранилищах на 26,9 процента (на 14,9 миллиарда кубометров) меньше прошлогоднего уровня. Отобрано уже более трех четвертей от объема газа, закачанного в летний сезон. На 25 января отбор достиг 75,9 процента, или 36,3 миллиарда кубометров газа», — говорится в посте.

Таким образом, заполненность хранилищ снизилась в целом до 40,9 процента, а в Германии и Франции — до порядка 39 процентов.

С 11 января уровень запасов в европейских ПХГ упал до многолетних минимумов. На 25 января газа в них было на 2,24 миллиарда кубометров меньше прежнего минимального показателя.

Заполненность украинских ПХГ также снизилась до 11,8 миллиарда кубов — это на 9,8 миллиарда (45,4 процента) меньше, чем в прошлом году, и на 3,5 миллиарда меньше, чем на дату начала закачки в апреле 2021 года.

Читайте также: Нацгвардеец, расстрелявший сослуживцев, рассказал о мотивах поступка

При этом цены на газ в Европе бьют рекорды. Резкий рост начался с середины прошлого года, а в декабре фьючерсы подскочили до максимума — более 2100 долларов за тысячу кубов. Затем последовал некоторый откат, но стоимость газа остается высокой — около тысячи долларов за тысячу кубов.

Газпром, ПХГ
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 27 января 2022
Среда, 26 января 2022
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Елена Броницкая
Елена Броницкая
политический эксперт

Олигархи, «любі друзі», политические репрессии: у каждого украинского президента свой «порог осторожности»

Получается парадоксальная ситуация, когда Зеленский, Ермак и компания, казалось бы, все больше концентрируют власть и укрепляют самодержавие, а на деле создают себе все больше и больше мощных противников, при том, что «зеленые» уже потеряли большинство в Верховной Раде.
Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Уроки затянувшейся пандемии

Бесконечная пандемия - это не лучшие условия для психического благополучия. Многие люди чаще чувствуют неопределенность и тревогу, одиночество и уныние, бесконечный простой и безысходность. Это понятно, и я от души сочувствую тем, кто испытывает сейчас страдания. Но я также глубоко убежден в том, что нынешняя ситуация - это возможность для всех. Мы можем использовать сложную обстановку чтобы что-то в себе изменить.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Доберется ли борьба со «скрутками» НДС до их «крестных отцов» в налоговой?

В выступлениях, комментариях и блогах различных отечественных либеральных реформаторов сегодня развернута целая кампания, главным антигероем которой являются глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев и его шаги по блокировке скруток НДС. Однако, исходя из многолетнего опыта, либеральный вой является – как правило – не более, чем оплаченной коррупционерами истерикой с целью сохранения различных схем ухода от налогов.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016