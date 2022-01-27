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Байден сегодня поговорит с Зеленским

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Байден сегодня поговорит с Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джозеф Байден в четверг вечером проведут телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

«Сегодня вечером запланирован телефонный разговор Владимира Зеленского и Джозефа Байдена. Он будет логическим продолжением тесного сотрудничества, согласованием действий и подтверждением поддержки Украины ее надежным партнером. Можно ожидать, что лидеры затронут вопросы мирного процесса, безопасности, в частности энергетического, оборонного взаимодействия, макрофинансовой поддержки, антиолигархической реформы», — написал Никифоров на своей странице в «Фейсбук».

При этом, по словам пресс-секретаря, указанный перечень тем лидеров США и Украины не является исчерпывающим.

Он добавил, что это будет второй разговор Зеленского и Байдена в январе и третий за два месяца. О его результатах будет сообщено на сайте президента Украины и в социальных сетях.

26 января США и НАТО передали России свои письменные ответы на «гарантии безопасности». На данный момент известно, что Москве точно отказано в гарантиях нерасширения Североатлантического альянса.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не будет раскрывать содержание ответов.

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В свою очередь в МИД Украины заявили, что в письменном ответе США по «гарантиям безопасности» учтены позиции и предложения Украины.

Владимир Зеленский, Джо Байден
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