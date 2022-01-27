Байден и Шольц обсудят в Вашингтоне российскую агрессию против Украины

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц встретятся 7 февраля в Вашингтоне, чтобы обсудить продолжающиеся дипломатические и прочие усилия, направленные на разрешение кризиса вокруг Украины, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Президент Байден будет рад приветствовать канцлера Германии Олафа Шольца в Белом доме 7 февраля 2022 года... Лидеры обсудят совместную приверженность как продолжающейся дипломатии, так и общим усилиям, направленным на то, чтобы сдержать дальнейшую российскую агрессию против Украины», — говорится в пресс-релизе.
Среди прочих тем предстоящих переговоров Псаки назвала преодоление коронавирусной пандемии, борьбу с глобальным потеплением, продвижение экономического процветания и международной безопасности на основе наших общих демократических ценностей.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016