Байден и Шольц обсудят в Вашингтоне российскую агрессию против Украины

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц встретятся 7 февраля в Вашингтоне, чтобы обсудить продолжающиеся дипломатические и прочие усилия, направленные на разрешение кризиса вокруг Украины, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Президент Байден будет рад приветствовать канцлера Германии Олафа Шольца в Белом доме 7 февраля 2022 года... Лидеры обсудят совместную приверженность как продолжающейся дипломатии, так и общим усилиям, направленным на то, чтобы сдержать дальнейшую российскую агрессию против Украины», — говорится в пресс-релизе.

Среди прочих тем предстоящих переговоров Псаки назвала преодоление коронавирусной пандемии, борьбу с глобальным потеплением, продвижение экономического процветания и международной безопасности на основе наших общих демократических ценностей.