Сразу шесть областей могут перейти в «красную» зону

Наивысший риск перехода в «красную» зону имеют шесть областей: Закарпатская, Волынская, Черновицкая, Львовская, Винницкая и Сумская области, — сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, выступая в Верховной раде в пятницу.

Он подчеркнул, что к «красному» уровню регионы относит система адаптивного карантина, которая уже показала свою эффективность во время предыдущих волн заболеваемости.

«Сейчас система адаптивного карантина уже начала реагировать на рост заболеваемости. Наша система индикаторов базируется не на показателях выявленных случаев в сутки, а на аналитической модели, которая основана на уровне загрузки медицинской системы. Эта модель уже отнесла Ивано-Франковскую и Ривненскую области к „красному“ уровню эпидопасности», — сказал министр.

Ляшко напомнил, что вошедшие в «красную» зону регионы имеют самый низкий уровень охвата вакцинацией от COVID-19 — 35% и 42% соответственно. При этом регионы-лидеры — Киев, Киевская и Полтавская области — показывают уровень 70% вакцинированного взрослого населения полным курсом вакцинации.

«Регионы-лидеры по вакцинации пребывают в „желтом“ уровне и имеют одни из самых низких уровней смерти и заполненности коек. Регионы-аутсайдеры по вакцинации двигаются в сторону „красного“ уровня», — сказал глава Минздрава.