Токаев обещает быть президентом Казахстана не более двух сроков

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что не будет работать главой государства более двух отведенных конституцией сроков.

«Я не знаю, как долго буду находиться президентом Казахстана, но абсолютно точно знаю, что в соответствии конституцией, — не более двух сроков. То есть никакого переделывая законов и тем более конституции не будет», — заявил он в интервью телеканалу «Хабар 24», показанном в эфире в субботу.

Он также заявил, что думает над реформированием парламентской и партийной систем в стране. По его словам, в парламенте Казахстана должно быть несколько сильных партий, необходимо воспитывать политических деятелей.

Интервью Токаев давал на русском языке. Это аргументировали тем, что оно рассчитано на международную аудиторию.