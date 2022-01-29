На Донбассе вторые сутки сохраняется «тишина»

В субботу в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17.00 вооруженные формирования Российской Федерации режим прекращения огня не нарушали.
Об этом пресс-служба ООС сообщает в Фейсбуке.
Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.
Напомним, за прошедшие сутки, 28 января, нарушений режима прекращения огня со стороны сепаратистов также не было зафиксировано.
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