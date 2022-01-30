Четыре человека погибли в результате ДТП в Черкасской области

Четыре человека погибли, еще один пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия в воскресенье утром в Черкасском районе (Черкасская обл.).

«30 января около 5:30 вблизи с. Тубольцы Черкасского района в результате столкновения с деревом легкового автомобиля погибли 4 человека и один человек пострадал (состояние тяжелое, госпитализировано в больницу)», — говорится в сообщении на сайте Госслужбы по ЧС в воскресенье утром.

От ГСЧС для деблокации привлекались 7 человек и 2 ед. техники.