В Минобороны не верят в вероятность молниеносной наступательной операции РФ на Харьков

Вероятности молниеносной наступательной операции РФ на Харьков в данный момент не существует, убежден министр обороны Украины Алексей Резников.

«Вы спросили о вероятности. К счастью, могу с уверенностью сказать: такой вероятности нет. Объясню — почему. Потому что если мы говорим о вероятности, то это 100% вероятность с точки зрения слова. Если взять теорию вероятности, то вероятность — 100% вероятность. Такой 100% вероятности не существует», — сказал Резников в интервью «LB.ua», отвечая на вопрос, насколько высока вероятность молниеносной наступательной операции РФ на Харьков.

Министр указал, что Россия точно прорабатывает разные планы вторжения в случае принятия соответствующего политического решения.

«Поэтому есть вероятность атаки с юга, с моря и с востока. Скажу больше, с ОРДЛО тоже существует вероятность. Планы разрабатываются разные», — пояснил Резников.

Как сообщалось, 21 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ может попытаться захватить некоторые территории Украины под предлогом «защиты» русскоязычного населения, но попытка оккупации крупных городов, в частности, Харькова, станет началом крупномасштабных военных действий.