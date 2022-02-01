Украина получила за день около 500 тонн боеприпасов от США

Шестой по счету самолет доставил еще 84 тонны боеприпасов в Украину из США, в целом Украина во вторник получила 500 тонн оборонных боеприпасов от США, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

«Не прошло и дня, а мы разгружаем 6-ю птицу от наших друзей из США! В Киев прибыло 84 тонны боеприпасов! Всего за сегодня мы получили около 500 тонн оборонных боеприпасов от США! И это не конец», — написал Резников в Twitter во вторник.

В свою очередь посольство США в Украине заверило, что США будут и дальше оказывать Украине оборонную помощь.

«Мы отдаем значительное преимущество пути диалога и дипломатии, но мы будем и дальше оказывать Украине оборонную помощь, необходимую для защиты от многочисленных военных сил России, собранных на ее границах. Мы вместе с Украиной», — говорится в сообщении посольства на Twitter во вторник.