ГБР пришло с обысками к бывшему главе «Нафтогаза» Коболеву

Государственное бюро расследований проводит обыски у бывшего главы правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева. Об этом со ссылкой на источники сообщают «Украинская правда» и Цензор.НЕТ.

По данным изданий обыски проходят дома и в офисе Андрея Коболева.

Напомним, 27 апреля 2021 года правительство уволило с должности главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева, а также решило распустить Наблюдательный совет «Нафтогаза».

Ранее сообщалось, что члены правления НАК «Нафтогаз» в убыточном для компании 2020 году суммарно получили 610,1 млн грн вознаграждения. И это при том, что убыток в указанном году составил 19 млрд гривен.