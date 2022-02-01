Украина впервые начала физический импорт газа из Венгрии

Украина впервые в своей истории начала физический импорт газа из Венгрии, сообщил глава ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон на своей странице в Facebook во вторник.

По его словам, ранее ГТС Украины могла работать только в направлении Венгрии, но после проведенных технических мероприятий была создана возможность транспортировки газа в обоих направлениях.

«Венгерское направление стало вторым после Словакии гарантированным маршрутом поставок газа на Украину даже в случае отсутствия транзита. Открытие этого направления создало возможность для трейдеров организовывать поставки в Украину сжиженного газа LNG из терминала в Хорватии», — отметил Макогон.

Как сообщалось, заключенное в конце декабря 2021 года соглашение между операторами ОГТСУ и FGSZ позволяет физически транспортировать до 8 млн куб. м природного газа/сутки (2,9 млрд куб. м/год) из Венгрии в Украину. В настоящее время бронирования гарантированных мощностей для транспортировки природного в этом направлении действует до 30 сентября 2022 года.

Вместе с имеющимися 27 млн куб. м суточных мощностей из Словакии это увеличивает общий объем гарантированных возможностей для импорта газа в Украину до 35 млн. куб. м/сутки.