Премьер Великобритании прибыл в Киев

Премьер Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев.

Британский премьер, как ожидается, проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой. По словам пресс-секретаря украинского лидера Сергея Никифорова, главные темы встречи - безопасность, пути деэскалации, а также военно-техническое сотрудничество.

После визита в Украину глава британского правительства планирует провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, чтобы призвать его к деэскалации ситуации вокруг Украины.

Ожидалось, что вместе с Джонсоном в Украину прилетит министр иностранных дел Соединенного Королевства Лиз Трасс, но вчера она получила положительный COVID-тест и ушла на самоизоляцию. Трасс вместе с главами украинского и польского МИД должна была объявить о создании альянса между Киевом, Лондоном и Варшавой.

Как во вторник сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, из-за болезни Трасс, объявление о создании трехстороннего формата отложено на более поздний срок.