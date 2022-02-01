Премьер Великобритании прибыл в Киев

Премьер Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев.
Британский премьер, как ожидается, проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой. По словам пресс-секретаря украинского лидера Сергея Никифорова, главные темы встречи - безопасность, пути деэскалации, а также военно-техническое сотрудничество.
После визита в Украину глава британского правительства планирует провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, чтобы призвать его к деэскалации ситуации вокруг Украины.
Ожидалось, что вместе с Джонсоном в Украину прилетит министр иностранных дел Соединенного Королевства Лиз Трасс, но вчера она получила положительный COVID-тест и ушла на самоизоляцию. Трасс вместе с главами украинского и польского МИД должна была объявить о создании альянса между Киевом, Лондоном и Варшавой.
Как во вторник сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, из-за болезни Трасс, объявление о создании трехстороннего формата отложено на более поздний срок.
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