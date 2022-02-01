В США не считают вторжение России неизбежным

США не считают, что конфронтация вокруг Украины неизбежна, и намерены продолжать пытаться найти дипломатическое решение. Об этом заявила во вторник постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд в интервью Национальному общественному радио.

«Я бы не сказала, что мы считаем вторжение неизбежным, потому что мы еще пытаемся найти дипломатическое решение, чтобы предоставить России выход из ситуации, — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос. — Мы надеемся, что это сработает и что Путин поймет, что путь дипломатии лучше, чем путь войны и конфронтации. Мы даем им возможность обсудить их обеспокоенности в сфере безопасности, обеспокоенности Европы и Украины в этой сфере».

Соединенные Штаты оценивают прошедшее в понедельник заседание Совета Безопасности ООН по Украине как «абсолютный успех», добавила Томас-Гринфилд.

«Для нас это был абсолютный успех, в том смысле, что мы позволили миру услышать то, что мы слышали от русских», — сказала она.